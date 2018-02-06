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    06 Şubat 2018, Salı
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    Aras&Boyko bildirilmedi

    Aras&Boyko bildirilmedi
    TFF'ye ikinci yarının A takım oyuncu listesini veren , Aras Özbiliz ve Boyko'yu listeye dahil etmedi. Beşiktaş, 'na ikinci yarı A takım listesini verirken, kadroda ve kaleci Boyko'nun isimleri yer almadı. Sakatlığı nedeniyle tedavi gören ve kadroda yer bulamayan, devre arası kampının ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Gökhan Töre ise verilen listede yerini aldı.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:53
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