Çeki düzen vermeli

Evinde Beşiktaş'ı konuk eden Bursaspor, dün akşam uzatma dakikalarında yediği golle altın değerinde üç puanı kaçırdı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ve 1-0 öne geçen taraf siyah-beyazlılar olurken; ev sahibi ekip ise çabuk toparlandı. Bursaspor ilk yarıda Negredo'nun kendi kalesine ve Delarge'nin attığı gollerle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı ve soyunma odasına bu avantajla gitti. Yeşil- beyazlılar ikinci yarıda da istekli oyununu sürdürdü. Zaman zaman net fırsatlar da yakalayan Bursaspor, karşılaşmanın uzatma dakikalarına 2-1 önde girmeyi başardı. Tam maç bu skorla bitecek derken, ilk golü kendi kalesine atan Negredo, bu kez rakip fileleri havalandırdı ve skoru 2-2'ye taşıdı. İspanyol forvetin 90+2'de attığı bu gol, Bursaspor'u adeta yıktı. Ligin ikinci yarısındaki ilk galibiyeti almak için adeta saniyeler sayan yeşil- beyazlılar, üç puana uzandı ama 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Tribünler maç sonu takımlarını alkışlarken, futbolcular ve teknik heyet ise bitiş düdüğüyle birlikte berabere kalmanın üzüntüsünü yaşadılar.