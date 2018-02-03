Çeki düzen vermeli
Adriano’nun golüyle 1-0 geriye düşen Bursaspor, müthiş baskıyla devreyi 2-1 önde kapatmayı başardı. Yeşil-beyazlılar, 90+2’de Negredo’nun kafa golüne engel olamadı ve ikinci yarının ilk galibiyetini alma şansını yitirdi
Evinde Beşiktaş'ı konuk eden Bursaspor, dün akşam uzatma dakikalarında yediği golle altın değerinde üç puanı kaçırdı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ve 1-0 öne geçen taraf siyah-beyazlılar olurken; ev sahibi ekip ise çabuk toparlandı. Bursaspor ilk yarıda Negredo'nun kendi kalesine ve Delarge'nin attığı gollerle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı ve soyunma odasına bu avantajla gitti. Yeşil- beyazlılar ikinci yarıda da istekli oyununu sürdürdü. Zaman zaman net fırsatlar da yakalayan Bursaspor, karşılaşmanın uzatma dakikalarına 2-1 önde girmeyi başardı. Tam maç bu skorla bitecek derken, ilk golü kendi kalesine atan Negredo, bu kez rakip fileleri havalandırdı ve skoru 2-2'ye taşıdı. İspanyol forvetin 90+2'de attığı bu gol, Bursaspor'u adeta yıktı. Ligin ikinci yarısındaki ilk galibiyeti almak için adeta saniyeler sayan yeşil- beyazlılar, üç puana uzandı ama 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Tribünler maç sonu takımlarını alkışlarken, futbolcular ve teknik heyet ise bitiş düdüğüyle birlikte berabere kalmanın üzüntüsünü yaşadılar.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:51
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''Bugünlere Trabzonspor sayesinde geldim!''
Toplam 8
Yorum
Salih 6107 Halo dayı, sen ne diyorsun. Yazdığın yazıyı hiç beğenmedim. Trabzonspor formasını giyen kimse o dediğini yapmaz. Sen haşa (!) fenerli misin
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Bu sene şampiyon olabileceğimize umudum kalmadı takım çok kötü heyecan kalmamış Şenol Hoca çok formsuz Sezon sonu milli takıma gider
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Beşiktaş defans yapmalı Lens ve Q7 ile kontraatak oynamalı sürekli hücum oynaması şart değil 1-0 olsun bizim olsun puan kaybetmesin yeter
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