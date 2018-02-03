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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Allardyce'den Cenk'i üzen açıklama

    Allardyce'den Cenk'i üzen açıklama

    Everton'ın Leicester City'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna girmeyen ve formasını Oumar Niasse'a kaptıran Cenk Tosun için flaş bir açıklama geldi.

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:27
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