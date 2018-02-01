CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Tosic kaldı Mitrovic gitti

    Tosic kaldı Mitrovic gitti
    'ta ara transfer dönemi öncesinde teknik direktör ile siyah-beyazlı yönetim arasında ve Matej Mitrovic için kıyasıya bir rekabet yaşandı. Yönetim 3.5 milyon euro'yu bulan teklifler alan Sırp stoperi "Bu yaşına rağmen teklifler alıyor, bu şansı değerlendirelim" diyerek satmak istedi. Şenol Güneş ise, "Tosic değil, Mitrovic gönderilsin" dedi.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tosic kaldı Mitrovic gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN