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    30 Ocak 2018, Salı
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    Potada rakip Telekom

    Potada rakip Telekom
    Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D 13. hafta karşılaşmasında bugün 'i konuk edecek. Akatlar'da oynanacak mücadele saat 20.00'de start alacak. Gruptan çıkmayı garantileyen siyah-beyazlı takım geride kalan 12 haftada 9 galibiyet, 3 yenilgi aldı. D Grubu'nda 7. basamakta yer alan Alman temsilcisi Telekom Baskets ise 12 haftayı 4 galibiyet, 8 mağlubiyetle tamamladı.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:46
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