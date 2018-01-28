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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Tosic'in menajerinden sözleri

    Tosic'in menajerinden transfer sözleri

    'in menajeri futbolcunun hakkında çıkan iddialarına yanıt verdi.

    'in 'a gitmek istediği yönündeki iddialara oyuncunun menajeri Milos Malenovic yanıt verdi. Malenovic, "Tosic'e Trabzonspor'un ilgisi oldu. Yurt içi ve dışından teklifler de vardı. Ancak kendisi 'ta mutlu ve ayrılmayı düşünmüyor" diye konuştu. Malenovic, Vida ile Tosic arasında çok iyi bir dostluk olduğunu da dile getirdi
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 08:35
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