Tosic'in menajerinden transfer sözleri
Dusko Tosic'in menajeri futbolcunun hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.
Dusko Tosic'in Trabzonspor'a gitmek istediği yönündeki iddialara oyuncunun menajeri Milos Malenovic yanıt verdi. Malenovic, "Tosic'e Trabzonspor'un ilgisi oldu. Yurt içi ve dışından teklifler de vardı. Ancak kendisi Beşiktaş'ta mutlu ve ayrılmayı düşünmüyor" diye konuştu. Malenovic, Vida ile Tosic arasında çok iyi bir dostluk olduğunu da dile getirdi
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 08:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Gökhan: Hoca cehennemi...
Toplam 3
Yorum
KFY ah be Gokhan bizdeyken sevimli idin bjkde antipatik oldun gercekten itici oldun gazoz oldun be kocum
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Şike anıtı tanıtılacak
Toplam 3
Yorum
GFB ULAN TRABZON GÜLDÜRDÜN YİNE BENİ
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Bal arısı Feghouli
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Rodrigues te Ndiaye gibi gider sezon sonu 15-20 ye...
Tosic'in menajerinden transfer sözleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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