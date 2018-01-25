Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 30. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 29 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 19'unu Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 3 kez galibiyete ulaştı.
Beşiktaş'ın 62 golüne Kasımpaşa 26 golle cevap verdi.
Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maç 2-2 tamamlandı.
KASIMPAŞA SON DÖNEMDE ÜSTÜN
Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı son 5 maçın 4'ünde puan kaybetti.
Kasımpaşa, son 5 maçta 2 kez yendiği rakibine sadece bir kez mağlup oldu, taraflar arasındaki 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
İki takım arasında 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maç 3-3 bitti. İkinci yarıda Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Geçen sezonun ilk yarısında oynanan maçta da Kasımpaşa, sahasında 2-1 galip gelerek, rakibine 2016-2017'de ligde ilk yenilgisini tattırdı. Sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmayı ise siyah-beyazlılar 4-1 kazandı. Bu sezon Kasımpaşa'nın ev sahipliğindeki karşılaşma ise 2-2 tamamlandı.
Bu arada, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963'te hem beyaz grupta hem de final grubunda birlikte yer alınca bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:23
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
Yorum
Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
Beşiktaş ile Kasımpaşa 30. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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