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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    ısrarı

    <a href="/index/zeki-celik?id=438b372d-bdfe-46a1-a39f-a7da608cb078" class="" rel="tag">Zeki Çelik</a> ısrarı
    Bir yandan golcü arayışlarını sürdüren diğer yandan takımı gençleştirmek için girişimlerde bulunuyor. Siyah-beyazlılar TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da forma giyen 20 yaşındaki sağ bek 'in transferi için anlaşma sağladı. Bu sezon 21 maçta oynayan Zeki, 2 kez ağları havalandırdı. Bu arada Fransız Lille kulübünün de scout ekibini göndererek genç oyuncuyu izlettiği öğrenildi.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:44
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