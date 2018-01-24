Zeki Çelik ısrarı
Bir yandan golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş diğer yandan takımı gençleştirmek için girişimlerde bulunuyor. Siyah-beyazlılar TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Zeki Çelik'in transferi için anlaşma sağladı. Bu sezon 21 maçta oynayan Zeki, 2 kez ağları havalandırdı. Bu arada Fransız Lille kulübünün de scout ekibini göndererek genç oyuncuyu izlettiği öğrenildi.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
Yorum
sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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