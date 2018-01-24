Talisca son sözünü söyledi

Antalya maçında attığı 2 golle bir kez daha göz kamaştıran Talisca'ya, Çin'den 30 milyon euroluk teklif geldiği haberleri dün Portekiz basınında geniş yer buldu. İddiaya göre Changchun Yatai'nin bu teklifini değerlendirmek isteyen Benfica da öneriyi Beşiktaş'a iletti. Beşiktaş bu transferi kabul ederse şimdiye kadar ödediği 5 milyon euro kiralama bedelini geri alacaktı. Benfica ayrıca satıştan Siyah-Beyazlı kulübe bir miktar da pay vermeyi önerdi. Buna karşılık Talisca, Siyah-Beyazlı takımdan ayrılıp, Çin'e gidecekti. Siyah-Beyazlı yönetim de teklifi Talisca'ya ve menajerine bildirdi.



KESİNLİKLE AYRILMAK İSTEMİYOR

Beşiktaşlı yöneticiler Talisca'nın kendilerine fikrini şu şekilde açıkladığını bildirdi: Kesinlikle ayrılmak istemiyorum. Henüz 23 yaşındayım ve Avrupa'da kalıp, iyi bir kariyer yapmak istiyorum. Bu yaşta Çin'de ne işim var. Benim hedefim Beşiktaş'ta sezon sonu yeniden şampiyonluk yaşamak ve burada kalmak. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde onayıp, Avrupa'nın daha büyük kulüplerine gitmek. Çin'de oynamak gibi bir planım ve düşüncem yok.



SEZON SONU BEŞİKTAŞ ALABİLİR

Talisca'nın çıkışından sonra Beşiktaş yönetimi de Çin defterini kapattı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de gitmesini istemediği Talisca'nın sezon sonuna kadar kalması kesinleşti. Beşiktaş sezon sonunda da 20 milyon euroluk satın alma opsiyonunu makul bir ölçüye çekip, Talisca'nın tapusunu almak niyetinde. Siyah-Beyazlılar 10 milyon euroluk bir parayı gözden çıkartmış durumda. Ancak bunun daha üstünün olamayacağını bildirdiler. Çünkü Talisca'nın Benfica ile 1 yıllık daha anlaşması kalıyor. Benfica daha önce 2019'da bitecek sözleşmeyi uzatmak için Talisca'ya teklif yapmış ancak olumsuz cevap almıştı. (Akşam)