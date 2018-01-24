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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Orman adaylığını açıkladı!

    Orman adaylığını açıkladı!

    , ve ’un Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için aday gösterdiği Başkanı “Adayım” dedi

    Başkanı 'ın, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na adaylığını koyacağı öğrenildi. Başkanlık için baş döndüren bir trafik yaşandı. Önce bir bildiri yayınlayarak 'ten boşalacak olan Kulüpler Birliği Başkanlığı için Fikret Orman'ı destekleyeceğini açıkladı. Başkent ekibinin ardından ve Malatyaspor'da adaylarının Fikret Orman olduğunu bildirdiler. KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, "Fikret Bey de arzuluyor. Biz de kendisinin başkan olmasına sıcak bakıyor, istiyoruz. Eğer Fikret Bey 'hayır' derse, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'yı da destekleriz" derken; Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de, "Adayımız Beşiktaş Başkanı Fikret Orman. Kendisini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    Şu anki Başkan Yardımcısı Göztepe Başkanı 'in de çevresine "İstenirsem göreve hazırım ama Sayın Orman ile yarışmam" dediği öğrenildi. BAŞKAN Orman da, kulüplerden gelen talebin üzerine şu açıklamayı yaptı: "Kendimi Türk futboluna adamış biriyim. Değerli başkanların düşünceleri beni çok memnun etti. Türk futboluna hizmet etmek en büyük arzum. Her zaman söylüyorum, sadece Beşiktaş'ın iyi olması yetmez. Tüm takımlarımızın daha iyi olması gerekiyor. Marka değerimiz açısından bu çok önemli. Birkaç kulüp başkanı ile daha konuşup Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı için adaylığımı açıklayacağım."

    Fikret Orman'ın aday olacağı Kulüpler Birliği Vakfı yeni başkanını 1 Şubat Perşembe günü saat 12.00'de yapılacak genel kurulda seçecek.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:50
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