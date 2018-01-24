Orman adaylığını açıkladı!
Osmanlıspor, Malatya ve Kayserispor’un Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için aday gösterdiği Beşiktaş Başkanı Fikret Orman “Adayım” dedi
BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman'ın, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na adaylığını koyacağı öğrenildi. Başkanlık için baş döndüren bir trafik yaşandı. Önce Osmanlıspor bir bildiri yayınlayarak Dursun Özbek'ten boşalacak olan Kulüpler Birliği Başkanlığı için Fikret Orman'ı destekleyeceğini açıkladı. Başkent ekibinin ardından Kayserispor ve Malatyaspor'da adaylarının Fikret Orman olduğunu bildirdiler. KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, "Fikret Bey de arzuluyor. Biz de kendisinin başkan olmasına sıcak bakıyor, istiyoruz. Eğer Fikret Bey 'hayır' derse, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'yı da destekleriz" derken; Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de, "Adayımız Beşiktaş Başkanı Fikret Orman. Kendisini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Şu anki Başkan Yardımcısı Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in de çevresine "İstenirsem göreve hazırım ama Sayın Orman ile yarışmam" dediği öğrenildi. BAŞKAN Orman da, kulüplerden gelen talebin üzerine şu açıklamayı yaptı: "Kendimi Türk futboluna adamış biriyim. Değerli başkanların düşünceleri beni çok memnun etti. Türk futboluna hizmet etmek en büyük arzum. Her zaman söylüyorum, sadece Beşiktaş'ın iyi olması yetmez. Tüm takımlarımızın daha iyi olması gerekiyor. Marka değerimiz açısından bu çok önemli. Birkaç kulüp başkanı ile daha konuşup Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı için adaylığımı açıklayacağım."
Fikret Orman'ın aday olacağı Kulüpler Birliği Vakfı yeni başkanını 1 Şubat Perşembe günü saat 12.00'de yapılacak genel kurulda seçecek.
Şu anki Başkan Yardımcısı Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in de çevresine "İstenirsem göreve hazırım ama Sayın Orman ile yarışmam" dediği öğrenildi. BAŞKAN Orman da, kulüplerden gelen talebin üzerine şu açıklamayı yaptı: "Kendimi Türk futboluna adamış biriyim. Değerli başkanların düşünceleri beni çok memnun etti. Türk futboluna hizmet etmek en büyük arzum. Her zaman söylüyorum, sadece Beşiktaş'ın iyi olması yetmez. Tüm takımlarımızın daha iyi olması gerekiyor. Marka değerimiz açısından bu çok önemli. Birkaç kulüp başkanı ile daha konuşup Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı için adaylığımı açıklayacağım."
Fikret Orman'ın aday olacağı Kulüpler Birliği Vakfı yeni başkanını 1 Şubat Perşembe günü saat 12.00'de yapılacak genel kurulda seçecek.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
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FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
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sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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