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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    antrenmana çıktı

    Larin antrenmana çıktı
    BEŞİKTAŞ, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını dün akşam yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlıların çalışmasına, geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelerek sağlım kontrolünden geçen Kanadalı forvet Cyle Larin de katıldı. yönetiminin, kulübü Orlando City ile yapılan görüşmelerin ardından genç yıldızın takımla birlikte idmana katılmasında bir sakınca olmadığını belirtince, de ilk kez takıma dahil oldu.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:00
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