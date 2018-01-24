Larin antrenmana çıktı
BEŞİKTAŞ, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını dün akşam yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlıların çalışmasına, geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelerek sağlım kontrolünden geçen Kanadalı forvet Cyle Larin de katıldı. Beşiktaş yönetiminin, kulübü Orlando City ile yapılan görüşmelerin ardından genç yıldızın takımla birlikte idmana katılmasında bir sakınca olmadığını belirtince, Larin de ilk kez takıma dahil oldu.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
-
Emre Çolak idmandan kovuldu!
Toplam 5
Yorum
mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
-
Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
Yorum
sekiztoshack Bayern Toshack geçer
Larin antrenmana çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.