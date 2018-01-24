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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Abou’dan icra takibi

    Abou’dan icra takibi
    Geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve daha sonra Porto'ya dönen 'ın 'a icra takibi başlattığı ortaya çıktı. Siyah beyazlı kulübün KAP'a yaptığı açıklamada Kamerunlu oyuncunun 252.137 euro tutarındaki alacağının tahsili talebiyle icra takibi başlattığı belirtildi. Ayrıca Adriano'nun menajerine ödenmeyen 300 bin euro'yla ilgili de ayrıca açıklama yapıldı.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:10
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