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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    için gözler Ada’da

    Welbeck için gözler Ada’da
    Cenk Tosun'un ardından forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemdeki isimlerden biri olan Danny 'ti... ile 2019'a kadar sözlemesi bulunan golcü futbolcuda sıcak gelişmeler yaşandı. İngiliz ekibinin, listesindeki Aubemeyang ve Mkhtaryan transferlerini gerçekleştirmesi halinde 27 yaşındaki Welbeck'i siyahbeyazlılara gitmesine izin vereceği iddia edildi.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:17
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