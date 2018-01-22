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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Bu bir başka

    Bu Talisca bir başka

    ’ın yenik duruma düştüğü maçta, sambacı futbol resitalini attığı 2 golle süsleyip alkışı topladı

    Beşiktaş, Antalya'da bir hayli zorlanırken sahneye Talisca çıktı. Kartal'ın 1-0 geriye düştüğü maçta bir golü sayılmayan sambacı, ceza sahası içinde fırsat aramaya devam etti. Dakikalar 30'u gösterirken Atiba'dan aldığı pası düzgün bir vuruşla filelere yollayan skoru 1-0'e getirdi. Siyah-beyazlıların hücumlarını sürükleyen isim de olan 23 yaşındaki futbolcu güzel futbolunun karşılığını ikinci yarıda da aldı. 54. dakiada sağ kanattan hızlı hücuma kalktı. Talisca, 'ok gibi' rakip kaleye koşarken Quaresma ile göz göze geldiler. Portekizli yıldızın arka direğe kestiği topu Brezilyalı yıldız nefis bir kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu. Beşiktaş yeni duruma düştüğü maçta Talisca'nın golleriyle öne geçerken Sambacı olası puan kaybını engelleyen isimdi. quaresma ile Anlaşıyoruz İkinci goldeki asisti değerlendiren Talisca, "Quaresma ile birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Bu da saha içerisinde işimizi kolaylaştırıyor" dedi. Ağrılarının sürdüğünü belirten sambacı, "Buradan çocuğuma selam söylüyorum. Doğacak bebeğimi bekliyorum. İstanbul'a gelen aileme selamlar" dedi.

    Brezilyalı yıldız ligde attığı son 7 golün 6'sını deplasmanda kaydetti. Maç sonu taraftara üçlü çektirdi.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:39
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