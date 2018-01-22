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    22 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ara vermedi

    Beşiktaş ara vermedi

    , 'in 19'uncu haftasında ile cuma günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

    Sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör , yönetiminde dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, orta şut çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Ayrıca, sakatlıkları nedeniyle 'ın Antalyaspor maçı kadrosuna alınmayan ve Tosic, idmanda yer aldı.

    Beşiktaş, maçı hazıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:18
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