Beşiktaş ara vermedi
Beşiktaş, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Kasımpaşa ile cuma günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
Sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş, yönetiminde dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, orta şut çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Ayrıca, sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kadrosuna alınmayan Pepe ve Tosic, idmanda yer aldı.
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:18
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Negredo yokları oynadı
Toplam 4
Yorum
ruhi mücerret çok ağır,direkten dönen topu atmalıydı, geri pası atmalıydı maç 4 olurdu.boşuna pas vermiyorlar demesin takipçilikte yok ,cidden ağır adam.
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Hopson kontratını tek taraflı feshetti
Toplam 1
Yorum
gs şu futbola yapılan yatırım niye hiç basketbola yapılmıyor. Zaten çok almıyor oyuncular transfer yasağı da var ne yapacaksınız şimdi acaba
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Fatih Terim bırakıyor!
Toplam 2
Yorum
de get lan kısa vade için fatih terim bence iyidir ligin sonuna kadar kalmalı ama uzun vade içi düşünülmemeli daha önceki gibi kulubü batağa sürükler
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