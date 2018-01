Albayrak, yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısına iyi başladıklarını belirtti.

Şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını anımsatan Metin Albayrak, "Antalya'da takım olarak iyi mücadele ettik ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Maçın hakimi Beşiktaş'tı. Bu maçı kazandığımız için mutluyuz. Şampiyonluktan umutluyuz. Takımımıza, hocamıza güveniyoruz. Şampiyonluğun altından kalkacak tecrübemiz var. Beşiktaş'ta o takım derinliği de mevcut." diye konuştu.

Ligde kalan her maçın çok önemli olduğunu vurgulayan siyah-beyazlı yönetici, "Şampiyonluk hedefine giderken her maç çok önemli. Artık Kasımpaşa maçına konsantre olacağız. Bundan sonra her maçımızı final olarak değerlendirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.



"GALİBİYETİ İSTEYEN BİR BEŞİKTAŞ İZLEDİK"

Antalya'dan umutlu döndüklerini kaydeden Metin Albayrak, "Galibiyeti isteyen bir Beşiktaş izledik. Futbolcuların istekli, arzulu şekilde mücadele etmesi takımda en beğendiğim noktaydı. Bu da gelecek için daha da umutlanmamızı sağlıyor." şeklinde görüş belirtti.

Albayrak, Beşiktaş'ın takviye yapıp yapmayacağı ile ilgili bir soruya, "Şu anda biten bir şey yok. Beşiktaş'ın şartlarına, bütçesine uygun olursa transfer yapılabilir. Sahada iyi bir takımımız var ve iyi gidiyoruz." cevabını verdi.



ÜRKMEZGİL: "VAGNER LOVE BEĞENDİĞİM BİR OYUNCU"

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, forvet transferi için başkan Fikret Orman ve ekibinin çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Ürkmezgil, siyah-beyazlı takımın gündeminde yer alan Vagner Love ve Samuel Eto'o ile ilgili olarak, "Fikret Orman, Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu her gün listelerindeki oyuncularla görüşmeler yapıyor. Şartlar uygun olursa transfer yapılır. Eto'o konusu yazılıyor ama bunu sadece gazetelerden okuyorum. Öyle bir temas olduğunu hiç duymadım. Vagner Love beğendiğim bir oyuncu. Ligi tanıyor, kendini ispatlamış bir futbolcu. Love'ın attığı goller, takımına yaptığı katkı ortada." değerlendirmesinde bulundu.



"PEPE'NİN EKSİKLİĞİ KENDİNİ GÖSTERDİ"

Siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri, Antalyaspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını aktardı.

Antalyaspor karşısına savunmada yaşadıkları sıkıntılarla çıktıklarını anlatan Ürkmezgil, "Pepe ve Tosic'in sakatlığı büyük şanssızlık oldu. Hiçbir teknik adam savunma dörtlüsünü değiştirmek istemez ama Beşiktaş ilk kez böyle farklı bir defans dörtlüsüyle mücadele etmek zorunda kaldı. Pepe'nin eksikliği kendini gösterdi. Bütün bunlara rağmen takımın isteği önemliydi ve bu arzuyla maçı kazandık." diye konuştu.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Domagoj Vida'nın ilk maçındaki performansını değerlendiren Ahmet Ürkmezgil, "Vida'nın kim olduğunu, nasıl bir oyuncu olduğunu herkes biliyor. Beşiktaş için önemli bir transfer oldu. Hızlıca takıma uyum sağlaması lazım. Alıştıkça daha iyi oynamaya başlayacaktır." yorumunu yaptı.

Beşiktaş'ın sezon sonunda hedefinin üst üste üçüncü şampiyonluk olduğunun altını çizen Ürkmezgil, "Bu sene kazanacağımız şampiyonluk çok önemli. Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'la güzel bir yarış oluyor. Bu da ligin kalitesini yükseltiyor." şeklinde konuştu.