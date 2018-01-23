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    23 Ocak 2018, Salı
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    ’dan çok özel paylaşım

    UEFA’dan çok özel paylaşım
    UEFA, 'ın Avrupa'da oynadığı iç saha maçlarına dikkat çekti. Siyahbeyazlılar, son 3 sezonda Avrupa'da 12 iç saha maçına çıkarken bunların hiçbirini kaybetmedi ve 5 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.
    , sosyal medya hesabından da Beşiktaş'ın Avrupa'da son 3 sezonda hiç maç kaybetmemesi ile ilgili paylaşım yaptı ve siyah-beyazlıların karşılaşmalarının skorlarını paylaştı.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:03
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