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    23 Ocak 2018, Salı
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    Paşa biletleri satışa çıkıyor

    Paşa biletleri satışa çıkıyor
    Beşiktaş'ın 26 Ocak Cuma günü 20.00'de Vodafone Park'da oynayacağı Kasımpaşa maçının biletleri bugün satışa çıkıyor. Taraftarların, maçı için kendisi ile birlikte toplam beş adet (5 adet) bilet satın alabileceği ifade edildi. Bilet fiyatları, kategori (1-8) arası 245 ila 80 TL arasında değişirken; VIP tribün biletleri 650 TL,1903 tribünü bilet fiyatları da 650-750 TL olarak açıklandı.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:01
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