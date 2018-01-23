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    23 Ocak 2018, Salı
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    Ozi: Gülecek değilim

    Ozi: Gülecek değilim
    Antalyaspor maçında oyundan alındığı için sert tepki gösteren Oğuzhan Özyakup'tan, Q7'vari savunma geldi. 'ın kaptanı maç sonunda kendisine sorulan, "Tepkinin nedeni neydi?" sorusuna, "Ne yapayım? Oyundan alındığım için güleyim mi? İyi ki oyundan alındım mı diyeyim?" diye karşılık verdi.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:53
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