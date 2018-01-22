Beşiktaş'ta gözler transferde
Antalyaspor ile oynanan lig maçının ardından transfer için görüşmelerini hızlandıran Beşiktaş, Boyko ve Aras Özbiliz'in takımdan ayrılması halinde doğacak boşlukla transferi tamamlayacak.
Tosic, Ada'ya uçabilir
Domagoj Vida'nın transferinin ardından ilk 11'de şans bulması zorlaşan Dusko Tosic için Everton devreye girerken, bu futbolcunun bir diğer talibi ise Leicester oldu. Siyah-beyazlılar, eğer bu futbolcunun transferi konusunda Leicester'la anlaşmaya varırsa, Islam Slimani transferi için de görüşmeler hızlanacak. Golcü takviyesi için bir an önce kadrosuna bir isim katmak isteyen Beşiktaş'ın, bu hafta için transferi tamamlaması bekleniyor.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:58
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Bizim futbolumuz bu
Toplam 3
Yorum
dr oz saçmalığa bak evine tv alıyorsun örneğin ama göstermesin diyebilirmisin.O zaman taraftar niye maça gelsinki keyif almayacaksa.boşadamsın
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Bizim futbolumuz bu
Toplam 3
Yorum
oktay şu zihniyeti taşıyandan başarı bekleyen insanlar bence hiç maça gitmesin.eğer oynadığın oyundan keyif almıyor yada vermiyorsan ne işin var
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HavalArda
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Kısa süre önce Arda Başakşehire giderse o takım şampiyon olur dedik.Dediğimizin arkasındayız.Yani bizim GS'ye selam olsun.
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