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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    'ta gözler transferde

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta gözler transferde

    ile oynanan lig maçının ardından için görüşmelerini hızlandıran , Boyko ve 'in takımdan ayrılması halinde doğacak boşlukla transferi tamamlayacak.

    'un Everton'a olmasının ardından golcü arayışlarını hızlandıran , listesini her geçen gün güncelliyor. Boyko ve 'i takımdan göndermenin planlarını yapan siyah-beyazlılar açılacak ilk kontenjanla golcü transferini tamamlayacak. Chicharito, yani için girişlerini sıklaştıran yönetimi, Ada'dan eli boş dönmek istemiyor. West Ham forması giyen ve Leicester City'nin yıldızı Slimani için girişimlerini hızlandıran siyah-beyazlılar için son gelen iddia ise 'den oldu. Beşiktaş'ın, Vagner Love'ı kadroya katmak için 'a 3 milyon Dolar ödediği iddia edildi.

    Tosic, Ada'ya uçabilir
    Domagoj Vida'nın transferinin ardından ilk 11'de şans bulması zorlaşan için Everton devreye girerken, bu futbolcunun bir diğer talibi ise Leicester oldu. Siyah-beyazlılar, eğer bu futbolcunun transferi konusunda Leicester'la anlaşmaya varırsa, Islam Slimani transferi için de görüşmeler hızlanacak. Golcü takviyesi için bir an önce kadrosuna bir isim katmak isteyen Beşiktaş'ın, bu hafta için transferi tamamlaması bekleniyor.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:58
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