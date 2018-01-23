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    23 Ocak 2018, Salı
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    Tosic, Ada’ya uçabilir

    Tosic, Ada’ya uçabilir
    Domagoj Vida'nın transferinin ardından ilk 11'de şans bulması zorlaşan Dusko Tosic için Everton devreye girerken, bu futbolcunun bir diğer talibi ise Leicester oldu. Siyah-beyazlılar, eğer bu futbolcunun transferi konusunda Leicester'la anlaşmaya varırsa, Slimani transferi için de görüşmeler hızlanacak.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:50
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