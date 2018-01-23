Tosic, Ada’ya uçabilir

Domagoj Vida'nın transferinin ardından ilk 11'de şans bulması zorlaşan Dusko Tosic için Everton devreye girerken, bu futbolcunun bir diğer talibi ise Leicester oldu. Siyah-beyazlılar, eğer bu futbolcunun transferi konusunda Leicester'la anlaşmaya varırsa, Slimani transferi için de görüşmeler hızlanacak.