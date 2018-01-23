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    23 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’nin yokluğu kendini gösterdi

    Pepe’nin yokluğu kendini gösterdi
    Siyah-beyazlı yönetici Ahmet Ürkmezgil, savunmada özellikle 'nin eksikliğinin göze çarptığını ifade etti. Ürkmezgil, "Pepe ve Tosic'in sakatlığı büyük şanssızlık oldu. Hiçbir teknik adam savunma dörtlüsünü değiştirmek istemez ama ilk kez böyle farklı bir defans dörtlüsüyle mücadele etmek zorunda kaldı. Pepe'nin eksikliği kendini gösterdi. Vida'nın kim olduğunu, nasıl bir oyuncu olduğunu herkes biliyor. Beşiktaş için önemli bir transfer oldu. Hızlıca takıma uyum sağlaması lazım. Alıştıkça daha iyi oynamaya başlayacaktır" diye konuştu
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:05
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