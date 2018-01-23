Talisca uçuruyor
Siyah-beyazlılar, Talisca’nın gol attığı 22 karşılaşmada 17 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Kiralık olarak forma giyen genç yıldız, Beşiktaş formasıyla 1,5 sezonda tam 26 gol atmayı başardı
39 PUAN TOPLADI
Siyah-beyazlı ekip, Anderson Talisca'nın fileleri havalandırdığı 15 Süper Lig karşılaşmasında 12 galibiyet ve 3 beraberlikle 39 puan topladı. Brezilyalı oyuncu, Avrupa kupalarında 6 karşılaşmada gol sevinci yaşarken, bunların 4'ünü Beşiktaş kazandı. Siyah-beyazlı ekip, Talisca'nın fileleri havalandırdığı 2 Avrupa mücadelesinden ise beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Talisca'nın gol attığı 1 karşılaşmayı da mağlup olmadan bitirmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip, Talisca'nın gol bulduğu Boluspor karşılaşmasını kazanmayı bildi.
İlk senesinde 17 gol attı
Geçen sezon Süper Lig'de fileleri 13 kez havalandıran Talisca, Avrupa kupalarında takımına 3 gol kazandırdı. Türkiye Kupası'nda bir kez gol sevinci yaşayan Sambacı, 2016-17'yi 17 golle tamamladı. Talisca, bu sezon ise 9 kez gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de 5. gole ulaşan Brezilyalı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 kez fileleri havalandırdı.
Antalya'ya '4 gol' attı
Talisca Antalya maçlarını seviyor.. Brezilyalı oyuncu Türkiye kariyerindeki en etkili futbolunu Antalyaspor maçlarında ortaya koydu. Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon ligde Antalya ile evinde yaptığı ve 3-0 kazandığı maçta 2 kez gol sevinci yaşayan sambacı, bu sezonun ikinci yarısında aynı ekibe karşı 2 kez fileleri havalandırdı. Talisca, Antalyaspor maçlarında 4 defa gol sevinci yaşadı.
Deplasmanda daha başarılı
Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca, deplasman maçlarında daha çok gol buldu. Genç yıldız, siyahbeyazlı ekibe dış sahada 14 gol kazandırdı. Talisca, iç saha karşılaşmalarında ise 12 kez fileleri havalandırdı. Geçen sezon 17 gol atan ve bunların 11'ini ikinci yarıda kaydeden Talisca, Antalyaspor filelerini de 2 kez havalandırarak ikinci devreye etkili bir başlangıç yapmış oldu.
Sambacımız geri döndü
Yönetici Metin Albayrak, Brezilyalı oyuncunun etkili oyununun kendilerini umutlandırdığını söyledi. Albayrak, "Talisca, bize çok katkı sağlayan bir oyuncu. Geçen sezon şampiyonlukta katkı veren oyunculardan biriydi. Performansıyla herkesi mutlu etmişti. Bu sezonun ilk yarısındaki performansında inişler çıkışlar vardı ama Antalyaspor maçıyla özlenen Talisca'nın geri döndüğünü düşünüyoruz. İnşallah böyle devam eder" diye konuştu.
Çok sıra dışı bir yıldız (Mini yorum: Turgay Demir)
Pas ve şut tercihleri son derece sıra dışı olan bir oyuncu Anderson Talisca... Kalecilerin sert bir şut bile beklemeyeceği mesafeden köşeye plase vurabilir... Kendisinin de hep vurguladığı gibi, futbol denen oyunu 'farklı' oynamaya çalışan bir karakter o. Kuzeni ile kendi şoförlerini, gece evin bahçesinde kaleye geçirip şut çalışması yapacak kadar futbol delisi... Beşiktaş'a çok şey katıyor, yeter ki, hali, vakti, keyfi yerinde olsun, maç kurtarmak şöyle dursun tek başına turu, Kupa'yı, hatta yerine göre ligi bile kurtarabilir. Yeter ki istesin.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 00:40
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Toplam 10
Yorum
SenoL34 3 maç üst üste Konyayla oynuyorsun ve hala daha sahaya nasıl kadro çıkaracağını bilmeyip saçma sapan değişiklikler yapıyorsun pes hocam..
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Köklü değişiklik
Toplam 2
Yorum
SenoL34 EEE Sonuç ? Yine hüsran yanlış kadro seçimi ve yanlış oyuncu değiştirmeler...
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Burak Yılmaz'dan sert tepki
Toplam 4
Yorum
ts1987li Trabzonun yükselmesi devin uyanışı bazılarına zor geliyor tabi..burak sen boş ver onları biz futbolumuza bakalım onlar da izlesinler.
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