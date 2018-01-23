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    23 Ocak 2018, Salı
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    3. şampiyonluk bizi çağırıyor

    3. şampiyonluk bizi çağırıyor

    Yönetici , “Takımımıza, hocamıza güveniyoruz. Şampiyonluğun altından kalkacak tecrübeye sahibiz. İstekli ve arzulu oynuyoruz, bu da bizi umutlandırıyor” dedi

    Süper Lig'in ikinci yarısına 2-1'lik Antalyaspor galibiyeti ile başlayan 'ta herkes üst üste üçüncü şampiyonluğa inanmış durumda. Ligin ikinci yarısına iyi başladıklarını beliren ve şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını belirten yönetici , "Antalya'da takım olarak iyi mücadele ettik ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Şampiyonluktan umutluyuz. Takımımıza, hocamıza güveniyoruz. Şampiyonluğun altından kalkacak tecrübemiz var. Beşiktaş'ta o takım derinliği de mevcut" diye konuştu. Ligde kalan her maçın çok önemli olduğunu vurgulayan siyah-beyazlı yönetici şöyle devam etti: "Futbolcuların istekli, arzulu şekilde mücadele etmesi takımda en beğendiğim noktaydı. Bu da gelecek için daha da umutlanmamızı sağlıyor. Şampiyonluk hedefine giderken her maç çok önemli. Artık Kasımpaşa maçına konsantre olacağız. Bundan sonra her maçımızı final olarak değerlendirmemiz lazım."
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:57
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