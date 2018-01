3. şampiyonluk bizi çağırıyor

Lig'in ikinci yarısına 2-1'likgalibiyeti ile başlayan Beşiktaş 'ta herkes üst üste üçüncü şampiyonluğa inanmış durumda. Ligin ikinci yarısına iyi başladıklarını beliren ve şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını belirten yönetici Metin Albayrak , "Antalya'da takım olarak iyi mücadele ettik ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık.. Takımımıza, hocamıza güveniyoruz. Şampiyonluğun altından kalkacak tecrübemiz var. Beşiktaş'ta o takım derinliği de mevcut" diye konuştu. Ligde kalan her maçın çok önemli olduğunu vurgulayan siyah-beyazlı yönetici şöyle devam etti: "Futbolcuların istekli, arzulu şekilde mücadele etmesi takımda en beğendiğim noktaydı. Bu da gelecek için daha da umutlanmamızı sağlıyor. Şampiyonluk hedefine giderken her maç çok önemli. Artıkmaçına konsantre olacağız. Bundan sonra her maçımızı final olarak değerlendirmemiz lazım."