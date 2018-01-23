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    23 Ocak 2018, Salı
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    Slimani'ye kancası

    Slimani'ye Chelsea kancası
    'ın transfer gündeminde yer alan İslam Slimani için İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası geldi. 'in dev ekiplerinden 'nin Slimani için devreye girdiği iddia edildi. Forvet transferi için birçok ismin gündeme geldiği İngiliz devinde Antonio Conte'nin Cezayirli oyuncuyu istediği belirtildi. Haberde Chelsea'nin 29 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek istediği ancak Leicester City'nin bonservis bedeliyle göndermekten yana olduğu yazıldı. Cezayirli golcü 28 milyon pound karşılığında Sporting Lizbon'dan Leicester'a transfer olmuş ve kulüp rekorunu kırmıştı. Bu sezon 17 resmi maçta görev yapan Slimani 5 gol attı, 2 de asist yaptı.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:27
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