Love operasyonu!
Beşiktaş, 33 yaşındaki Brezilyalı forveti Vagner Love ile el sıkıştı, gözler Güney ekibine çevrildi. Alanyaspor yönetimi ‘tamam’ derse, tecrübeli yıldız bu hafta imza için gelecek
BEĞENDİĞİMİZ BİR FORVET
Öte yandan Ahmet Ürkmezgil de, "Love beğendiğim bir oyuncu. Ligi tanıyor, kendini ispatlamış. Love'ın attığı goller, takımına yaptığı katkı ortada" açıklaması yaptı. Dün başkan Hasan Çavuşoğlu ile bir görüşme yapan Love'un da kendisinde gitmek için izin ve kolaylık sağlanmasını istediği ifade edildi.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:02
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Duraklama devri
Toplam 10
Yorum
SenoL34 3 maç üst üste Konyayla oynuyorsun ve hala daha sahaya nasıl kadro çıkaracağını bilmeyip saçma sapan değişiklikler yapıyorsun pes hocam..
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Köklü değişiklik
Toplam 2
Yorum
SenoL34 EEE Sonuç ? Yine hüsran yanlış kadro seçimi ve yanlış oyuncu değiştirmeler...
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Burak Yılmaz'dan sert tepki
Toplam 4
Yorum
ts1987li Trabzonun yükselmesi devin uyanışı bazılarına zor geliyor tabi..burak sen boş ver onları biz futbolumuza bakalım onlar da izlesinler.
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