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    23 Ocak 2018, Salı
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    Love operasyonu!

    Love operasyonu!

    , 33 yaşındaki Brezilyalı forveti ile el sıkıştı, gözler Güney ekibine çevrildi. Alanyaspor yönetimi ‘tamam’ derse, tecrübeli yıldız bu hafta imza için gelecek

    'ta golcü arayışlarını tüm hızıyla sürerken, siyah-beyazlı yönetim rotasını bu kez Alanya'ya çevirdi. Başkan Orman ve yöneticiler İngiltere'de bir çok isimle bir araya gelirken, bir yandan da 'in de onay verdiği için girişimlerini hızlandırdı. Aytemiz Alanyaspor Başkanı bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak 'ın cuma günü kendisinden Love'u istediğini söyledi. Başkan Orman'ın bu için Alanya'ya 3 milyon dolar teklif ettiği, Güney ekibinin de düşünmek için süre istediği belirtildi. Eğer Alanyaspor bu teklifi kabul ederse, 33 yaşındaki forvet hafta içinde İstanbul'a gelerek imza atacak. Bu arada siyah-beyazlıların bu transfer için bonservis önerisinin yanı sıra yeni transfer Cyle Larin'i de kiralamak gibi bir seçeneği, Akdeniz temsilcisine sunduğu ifade edildi.

    BEĞENDİĞİMİZ BİR FORVET
    Öte yandan de, "Love beğendiğim bir oyuncu. Ligi tanıyor, kendini ispatlamış. Love'ın attığı goller, takımına yaptığı katkı ortada" açıklaması yaptı. Dün başkan Hasan Çavuşoğlu ile bir görüşme yapan Love'un da kendisinde gitmek için izin ve kolaylık sağlanmasını istediği ifade edildi.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:02
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