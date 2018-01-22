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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Ağrı hisseden Babel 84’te kenara geldi

    Ağrı hisseden Babel 84’te kenara geldi
    'ın hücumdaki en önemli silahlarından olan , Antalyaspor maçının son anlarında sakatık yaşadı. 83. dakikada bir sıkıntı yaşayan Hollandalı yıldız kenara değişiklik işareti yaptı. Teknik direktör de oyuncusunu riske etmemek için değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, Babel'in yerine oyuna 'i dahil etti. Tecrübeli futbolcu karşılaşmanın sonunda bulduğu kısa süre içinde fazla etkili olamadı.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:43
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