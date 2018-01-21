CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’te şok talep!

    <a href="/index/welbeck?id=6a17107d-48a6-44a8-830d-a623bba08a55" class="" rel="tag">Welbeck</a>’te şok talep!

    ’ın santrfor adaylarından için yapılan görüşmede İngiliz oyuncunun avukat, menajeri ve abisi ‘Sakat olmadığı her maçta ilk 11’de olma’ garantisi istedi

    Bir süredir İngiltere'de bulunan Fikret Orman ve ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu önceki akşam sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. TSİ 23:00 saatlerinde olan görüşmeye 'in menajeri Thomas Solomon, avukatı Christopher Kabambe ile İngiliz oyuncunun abisi katıldı. Başkan Orman'ın şimdiye kadar hiç karşılaşmadığı bir görüşme yaşandı. 'in temsilciler, 'para' konuşmak yerine kariyer konusu üzerinde durdular.

    Yıldız oyuncu için masaya oturan üçlü, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçlarında ilk 11'de başlama garantisi isterken, ayrıca sakatlığı olmayan her maçta Welbeck'in oynaması talebinde bulundular. Menajer Solomon, ayrıca bu iki madde üzerinde anlaşırlarsa, 'le kiralık anlaşma konusunda yardım sözü verdi. Welbeck'e yapılacak ödemenin önemli olmadığını. oyuncunun Rusya'da (Dünya Kupası) olmak istediğini söylediler.

    İNGİLİZLER İNANIYOR
    İngiliz basını, 'ın golcü oyuncusu Danny Welbeck için 'ın girişimlerini şıklaştırdığını iddia etti. Mirror'da yer alan haberde; Aubameyang ve Mkhitaryan'ın Arsenal'a yakın olması, 'ı Welbeck transferinde umutlandırdığı yazıldı. Ayrıca ES PN kanalı da, Arsenal'in 27 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak baktığı haberini yineledi.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’te şok talep! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN