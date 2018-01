Bir süredir İngiltere'de bulunan Fikret Orman ve Umut Güner ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu önceki akşam sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. TSİ 23:00 saatlerinde olan görüşmeye Welbeck 'in menajeri Thomas Solomon, avukatı Christopher Kabambe ile İngiliz oyuncunun abisi katıldı. Başkan Orman'ın şimdiye kadar hiç karşılaşmadığı bir görüşme yaşandı. Welbeck 'in temsilciler, 'para' konuşmak yerine kariyer konusu üzerinde durdular.Yıldız oyuncu için masaya oturan üçlü, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçlarında ilk 11'de başlama garantisi isterken, ayrıca sakatlığı olmayan her maçta Welbeck'in oynaması talebinde bulundular. Menajer Solomon, ayrıca bu iki madde üzerinde anlaşırlarsa, Arsenal 'le kiralık anlaşma konusunda yardım sözü verdi. Welbeck'e yapılacak ödemenin önemli olmadığını. oyuncunun Rusya'da (Dünya Kupası) olmak istediğini söylediler.İngiliz basını, Arsenal 'ın golcü oyuncusu Danny Welbeck için Beşiktaş 'ın girişimlerini şıklaştırdığını iddia etti. Mirror'da yer alan haberde; Aubameyang ve Mkhitaryan'ın Arsenal'a yakın olması, Beşiktaş 'ı Welbeck transferinde umutlandırdığı yazıldı. Ayrıca ES PN kanalı da, Arsenal'in 27 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak baktığı haberini yineledi.