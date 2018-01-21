Gökhan Töre 26 yaşında
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gökhan Töre, dün 26 yaşına bastı. Sakatlığı geçen ve takımla birlikte koşu çalışmalarına başlayan Gökhan için, dün Nevzat Demir Tesisleri'nde pasta kesildi. Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcular, Gökhan'ın yeni yaşını kutlarken; tecrübeli oyuncu da, "Sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum" ifadesini kullandı.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
Yorum
okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
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sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
Toplam 2
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Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
Gökhan Töre 26 yaşında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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