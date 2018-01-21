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    21 Ocak 2018, Pazar
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    26 yaşında

    Gökhan Töre 26 yaşında
    'ın yıldız oyuncusu Gökhan Töre, dün 26 yaşına bastı. Sakatlığı geçen ve takımla birlikte koşu çalışmalarına başlayan Gökhan için, dün 'nde pasta kesildi. Şenol Güneş ve futbolcular, Gökhan'ın yeni yaşını kutlarken; tecrübeli oyuncu da, "Sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum" ifadesini kullandı.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:46
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