Beşiktaş'tan Mustafa Cengiz'e tebrik
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz için tebrik mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda üyelerin oylarıyla Galatasaray'ın başkanlığına seçilen Mustafa Cengiz'i tebrik ederiz." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray Kulübünün dün yapılan olağanüstü genel kurulunda Mustafa Cengiz, Dursun Özbek'i geçerek, sarı-kırmızılı kulübün 37. başkanı olmuştu.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:14
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
Yorum
okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
Yorum
sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
Toplam 2
Yorum
Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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