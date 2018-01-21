CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş'tan 'e tebrik

    Beşiktaş'tan <a href="/index/mustafa-cengiz?id=e560cd18-ff59-41b3-ad13-eccb2a1ff325" class="" rel="tag">Mustafa Cengiz</a>'e tebrik

    Beşiktaş Kulübü, 'ın yeni başkanı için tebrik mesajı yayımladı.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, " Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda üyelerin oylarıyla 'ın başkanlığına seçilen 'i tebrik ederiz." ifadelerine yer verildi.

    Galatasaray Kulübünün dün yapılan olağanüstü genel kurulunda , 'i geçerek, sarı-kırmızılı kulübün 37. başkanı olmuştu.

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'tan 'e tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN