Rıdvan Dilmen transferi açıkladı!
Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, canlı yayında transferle ilgili önemli bir istihbarat paylaştı
Beşiktaş'ın forvete katkı yapacağını belirten Dilmen, "Beşiktaş, Eto'o'yu alacak duyumlarını aldım. Eto'o Beşiktaş'a gelecek diye biliyorum." ifadelerini kullandı.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 20:56
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