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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    transferi açıkladı!

    Rıdvan Dilmen transferi açıkladı!

    Usta yorumcu , canlı yayında transferle ilgili önemli bir istihbarat paylaştı

    Beşiktaş'ın forvete katkı yapacağını belirten Dilmen, "Beşiktaş, Eto'o'yu alacak duyumlarını aldım. Eto'o Beşiktaş'a gelecek diye biliyorum." ifadelerini kullandı.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:56
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