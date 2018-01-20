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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    'ta iki yıldız kadroya alınmadı

    Beşiktaş'ta iki yıldız kadroya alınmadı

    'ta ve , maçı kadrosuna alınmadı.

    'ın yarın akşam ile oynayacağı karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan ve , Antalya'ya götürülmedi.

    Osmanlıspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Pepe ve Antalya kampında sakatlanan Tosic'in durumları belli oldu. Şenol Güneş, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna almadığı Pepe ve Tosic'in yerine Vida - Mitrovic ikilisine görev verecek.

    Kalede her zaman olduğu gibi Fabricio oynarken sağbekte Gökhan Gönül, solbekte ise Adriano sahada olacak. Orta ikilide Atiba-Oğuzhan'a dönüş yapacak olan tecrübeli teknik adam hücum hattını Quaresma, Talisca, Babel'den oluştururken Cenk'in ayrılmasından sonra 1. santrfor konumuna yükselen Negredo takımı adına gol arayacak isim olacak.

    Siyah-beyazlılar, bugün saat 16.00'da özel uçakla Antalya'ya gidecek ve kampa girecek.

    Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki muhtemel onbiri şöyle;

    "Fabricio-Gökhan Gönül-Vida-Mitrovic-Adriano-Atiba-Oğuzhan-Quaresma-Talisca-Babel-Negredo."

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:04
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