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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Cenk'ten 'e: Biraz yavaş konuşur musun?

    Cenk'ten <a href="/index/rooney?id=d6a1dec3-5e37-4272-a3fa-dc8c1ff997ec" class="" rel="tag">Rooney</a>'e: Biraz yavaş konuşur musun?

    Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan ve ilk maçında takımı kaybetmesine rağmen performansıyla beğeni toplayan Cenk Tosun, kulüp kanalına açıklamalarda bulundu.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:21
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