Beşiktaş'ın deplasman fobisi bitecek mi?

Siyah beyazlıların yarın akşam Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma Antalya Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak ve Halis Özkahya tarafından yönetilecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yaparken, Özgür Yankaya dördüncü hakem olacak.



DEPLASMAN FOBİSİ BİTECEK Mİ?

Süper Lig'in ilk devresinde inişli çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş, özellikle deplasmanda kaybettiği maçların etkisiyle ancak 30 puan toplayabildi ve 4. sırada kaldı.



Şampiyon olunan son iki sezonun bir hayli gerisinde kalan Siyah Beyazlılar için, deplasman maçları bu sezon adeta kabus haline geldi. İlk yarıda 9 deplasmana çıkan Şenol Güneş'in öğrencileri, 3 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, mağlubiyet hanesinde yazan 3 maçı da yine deplasmanda kaybetti. Son üç dış saha maçında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak deplasman galibiyeti hasretini 3 maça çıkartan Siyah Beyazlılar, Vodafone Park dışındaki son 3 puanı 5 Kasım'da İzmir'de Göztepe'ye karşı elde etti. Beşiktaş, son üç deplasmanda kazanamadığı gibi gol açısından da kısır bir dönem yaşadı. Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0, Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Kara Kartallar ilk yarının son maçında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilerek üç maçta 2 golde kalmış oldu. Beşiktaş 9 deplasman maçında 12 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.



ŞENOL GÜNEŞ'TEN TAKIMA UYARILAR

İkinci devrenin de yine deplasman maçı ile başlaması Beşiktaş açısından endişe verici bir durum olarak görülebilir. Bunun farkında olan teknik direktör Şenol Güneş, Antalyaspor maçını sadece deplasman ölçüsüyle değil 2. devrede telafisi olmayacak maçların başlangıcı olarak değerlendiriyor. Futbolcuları ile yaptığı maç toplantısında puan olarak geride kaldıklarını ve 2. yarıda hiç bir şekilde mazeret üretecek bir durumlarının olmadığını anlatan Güneş'in, ''artık çok önemli bir döneme giriyoruz. Oynayacağımız maçların bir telafisi ya da mazereti olmayacak. Liderden 6 puan gerideyiz, kapatılmayacak bir fark değil. Son iki sezonun şampiyonuyuz ve şampiyon gibi oynarsak yeniden zirveyi ele geçiririz. Devre arasında iyi çalıştınız ama Osmanlıspor maçında bu çalışmanın karşılığını sahada göremedik. Antalyaspor maçında böyle oynamayacağınızı düşünüyorum. Çıkın kendi oyununuzu oynayın, istekli olun ve kazanın'' diye konuştuğu öğrenildi.



FORVETTE NEGREDO VAR STOPERDE İŞLER KARIŞIK

Teknik direktör Şenol Güneş, Antalyaspor maçının kadrosunu 2 isim haricinde büyük ölçüde belirlemiş durumda. Osmanlıspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Pepe ve Antalya kampında sakatlanan Tosic'in durumlarının netleşmemesi Şenol Güneş'i Vida-Mitrovic ikilisini oynatmaya mecbur kılacak gibi. Pepe veya Tosic ikilisinden herhangi biri iyileşir ve maç kadrosuna alınırsa Mitrovic'in yerine sahaya sürülecek. Her iki futbolcunun da sağlam olması halinde ise Antalya karşısında Pepe - Tosic ikilisi oynayacak. Şenol Güneş'in stoperdeki bir diğer alternatifi ise Medel'in oyunda olduğu ikililer denemek olacak.



Kalede her zaman olduğu gibi Fabricio oynarken sağ bekte Gökhan Gönül, sol bekte ise Adriano sahada olacak. Orta ikilide Atiba-Oğuzhan'a dönüş yapacak olan tecrübeli teknik adam hücum hattını Quaresma, Talisca, Babel'den oluştururken Cenk'in ayrılmasından sonra 1. santrfor konumuna yükselen Negredo takımı adına gol arayacak isim olacak.



Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki muhtemel onbiri ; Fabricio-Gökhan Gönül-Vida-Mitrovic-Adriano-Atiba-Oğuzhan-Quaresma-Talisca-Babel-Negredo şeklinde.



SARI KART SINIRINDA 3 İSİM VAR

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesinde 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Babel, Talisca ve Pepe, Süper Lig'in 1. devresinde gördükleri 3 sarı kart ile ceza sınırına gelmiş durumdalar. Bu oyuncular yarın akşam sarı kart görmeleri durumunda 19. haftada Vodafone Park Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.