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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    idmanında ortalık karıştı!

    Bayern Münih idmanında ortalık karıştı!

    'ın Şampiyonlar Ligi 2. turundaki rakibi 'de ile Rudy kavga etti.

    Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz 'ın rakibi olan 'in son antrenmanında gerginlik yaşandı. Alman ekibinin idmanında ile Rudy arasında yaşanan tartışmayı takım arkadaşları önledi.

    Alman basınında çıkan habere göre, Rudy antrenmandaki maç esnasında kendisine sert müdahalede bulunduğu gerekçesiyle James Rodriguez'in üzerine yürüdü. Son derece sinirli olan Rudy'yi takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Rudy'nin bu sert tavrı sonrası James Rodriguez de tepki gösterince ortalık karıştı.



    ''FUTBOL ERKEK OYUNU!''
    Antrenmanda yaşanan tartışmanın ardından Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heyckness'in ise kendisine sert müdahalede bulunulduğunu düşünen Rudy için, James Rodriguez'in yaptığı hareketin normal bir müdahale ve bu oyunun bir erkek sporu olduğunu söylediği kaydedildi.

    James Rodriguez'in yaşanan tartışmadan sonra moralinin bozulduğu görülürken 27 yaşındaki Rudy, Franck Ribery tarafından sakinleştirildi. İki oyuncunun antrenmandan sonra el sıkıştığı ve aradaki kırgınlığın sona erdiği öğrenildi.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:51
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