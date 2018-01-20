Beşiktaş'ın Antalya'daki devre arası kampında Burak Yılmaz için nabız yokladığı ortaya çıktı. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile görüşen Fikret Orman, "Şenol Hocamız Burak Yılmaz'ı çok istiyor. Oyuncuya talibiz' dediği öğrenildi. Buna karşın Usta, yıldız golcüyü bırakmaya niyetleri olmadığı iletti. Siyah beyazlı ekip Burak Yılmaz için Trabzonspor'a 6 milyon Euro + Mitrovic teklifi yaptığı belirtildi (Habertürk)