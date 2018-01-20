Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği eski öğrencisi Burak Yılmaz için Fikret Orman'ın resmi girişimler yaptığı ortaya çıktı...
Beşiktaş'ın Antalya'daki devre arası kampında Burak Yılmaz için nabız yokladığı ortaya çıktı. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile görüşen Fikret Orman, "Şenol Hocamız Burak Yılmaz'ı çok istiyor. Oyuncuya talibiz' dediği öğrenildi. Buna karşın Usta, yıldız golcüyü bırakmaya niyetleri olmadığı iletti. Siyah beyazlı ekip Burak Yılmaz için Trabzonspor'a 6 milyon Euro + Mitrovic teklifi yaptığı belirtildi (Habertürk)
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:15
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Eskişehirspor'da moraller yerinde
Toplam 1
Yorum
mustii istanbula da 5 çekin. Mehmet ÖZCAN ı da ilk onbirde görürüz inşallah
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Halis Özkahya’nın ‘kartlarına’ dikkat
Toplam 1
Yorum
erkan k bilerek atanmış bu adam bjk düşmanı resmen
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Lestienne iddiası
Toplam 3
Yorum
suat trabzon İyi oyuncu ise biraz daha bekleyelimde başkası alsın. Biz sezon başlasın, kamp dönemi bitsin, iş işten geçsin öyle alalım.
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