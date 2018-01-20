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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    , 'ı istemiş!..

    <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a>, <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a>'ı istemiş!..

    'in kadrosunda görmek istediği eski öğrencisi için 'ın resmi girişimler yaptığı ortaya çıktı...

    'ın 'daki devre arası kampında için nabız yokladığı ortaya çıktı. Başkanı Muharrem Usta ile görüşen , "Şenol Hocamız 'ı çok istiyor. Oyuncuya talibiz' dediği öğrenildi. Buna karşın Usta, yıldız golcüyü bırakmaya niyetleri olmadığı iletti. Siyah beyazlı ekip Burak Yılmaz için 'a 6 milyon Euro + Mitrovic teklifi yaptığı belirtildi (Habertürk)

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:15
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