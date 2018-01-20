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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Dev hamle! Son çare Love

    Dev hamle! Son çare Love

    ’deki forvet arayışları sonrası dün dönen başkan Orman ve ekibi, şu ana kadar somut bir adım atamadı. Demba Ba’yı bekleten , listesine sürpriz bir hamleyle ’ı da ekledi.

    yönetimi 'de forvet arayışlarında istediği sonuca ulaşamadı. Ada'dan dönen Başkan 'ın Leicester City ile yaptığı İslam Slimani transferinden somut bir sonuç henüz çıkmış değil. Cezayirli golcünün transferinin gerçekleşmemesi halinde siyah-beyazlılar B planını da hazırda tutuyor. Eski yıldızı Demba Ba zaten gelmeye hazır, bunun yanında 'u golleriyle sırtlayan ancak ekibinde mutsuz olan için de temasa geçilecek.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:28
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