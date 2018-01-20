Dev hamle! Son çare Love
İngiltere’deki forvet arayışları sonrası dün dönen başkan Orman ve ekibi, şu ana kadar somut bir adım atamadı. Demba Ba’yı bekleten Kartal, listesine sürpriz bir hamleyle Vagner Love’ı da ekledi.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 09:28
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Eskişehirspor'da moraller yerinde
Toplam 1
Yorum
mustii istanbula da 5 çekin. Mehmet ÖZCAN ı da ilk onbirde görürüz inşallah
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Halis Özkahya’nın ‘kartlarına’ dikkat
Toplam 1
Yorum
erkan k bilerek atanmış bu adam bjk düşmanı resmen
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Lestienne iddiası
Toplam 3
Yorum
suat trabzon İyi oyuncu ise biraz daha bekleyelimde başkası alsın. Biz sezon başlasın, kamp dönemi bitsin, iş işten geçsin öyle alalım.
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