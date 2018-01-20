Slimani yoksa Chicharito var
Siyah-beyazlılar, Leicester City'de forma giyen İslam Slimani için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yineledi, İngiliz ekibinden yanıt bekliyor. İkinci sırada ise 'Chicharito' lakaplı West Ham'ın yıldızı Javier Hernandez var. ESPN kanalı, Kartal'ın Meksikalı forvet için de aynı teklifi yaptığını belirtti.
GÜNEŞ DE ONAYI VERDİ
BaşkanFikret Orman'ın bizzat yaptığı görüşmelerde hedefteki diğer isimlerden biri de West Ham'ın yıldızı Javier Hernandez... ESPN kanalı, Başkan Orman'ın Chicharito (Küçük bezelye) lakaplı Hernandez için kulübüyle görüştüğünü ve sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralamak istediğini duyurdu. Haberde, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de ilk tercihinin 29 yaşındaki Meksikalı santrfor olduğu duyuruldu. Diğer adaylardan biri de Danny Welbeck.. Ancak Arsenal, Sanchez'i ManU'ya sattığı için Welbeck'in satışına henüz onay vermedi.
Hernandez bir adım önde - Mini yorum: Cem Altıparmak
İslam Slimani'yi; hava toplarında etkili, bitirici vuruşları iyi ve arkadaşlarına alan yaratma konusunda başarılı bir santrfor olarak tanımlayabiliriz. Ama bu özellikleriyle Negredo'dan fazlasını vaat etmiyor. Javier Hernandez ise ceza sahasına hapsolmayan, daha farklı bir oyuncu. Hareketli yapısıyla rakip savunmaları yıpratan nam-ı diğer 'Küçük Bezelye', bulduğunu atan ve en önemlisi pas oyununun içinde yer alabilen bir adam. Beşiktaş'ın oyun anlayışını göz önünde tutunca tercihim Meksikalı'dan yana.
İslam Slimani kimdir?
DOĞUM TARiHi: 18 HAZiRAN 1988
DOĞUM YERi: CEZAYiR
BOY: 1.88 / KiLO: 83
POZiSYON: SANTRAFOR
KULÜBÜ: LEiCESTER CiTY
FORMA NUMARASI: 19
28 milyon pound karşılığında Sporting Lizbon'dan Leicester'a transfer olarak kulüp rekorunu kıran Slimanı; bu sezon 17 resmi maçta görev yaparken 5 gol attı, 2 de asist yaptı..
Chicharito kimdir?
DOĞUM TARiHi: 1 HAZiRAN 1988
DOĞUM YERi: MEKSiKA
BOY: 1.75 / KiLO: 71
POZiSYON: SANTRAFOR
KULÜBÜ: West Ham
FORMA NUMARASI: 17
Bu sezon başından West Ham'a transfer olan Meksikalı forvet, toplam 21 resmi maçta forma giydi. Piyasa değeri 18 milyon euro olan Chicharito, rakip fileleri 4 kez havalandırdı.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 03:08
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"Biz 3 ay için gelmiyoruz"
Toplam 2
Yorum
metinn arkadas 3 ayligina diyerek kimi kandiriyorsun gs gibi bir klup erken secim karari almis ise sonuna kadar gideceksin korkma bu kadar kimseden
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Fenerbahçe'den resmi açıklama
Toplam 4
Yorum
ibrahim bu şu demek ali koç sana güle güle:Gel de söyleme şimdi. Kimler kimlerle beraber...!
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Kupada eşleşmeler belli oldu
Toplam 53
Yorum
Sağlam seri başı oldukları için eşleşmemiş..
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