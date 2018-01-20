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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Slimani yoksa var

    Slimani yoksa Chicharito var

    Siyah-beyazlılar, 'de forma giyen için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yineledi, İngiliz ekibinden yanıt bekliyor. İkinci sırada ise '' lakaplı West Ham'ın yıldızı Javier Hernandez var. ESPN kanalı, Kartal'ın Meksikalı forvet için de aynı teklifi yaptığını belirtti.

    Beşiktaş yönetimi, santrfor arayışlarına hız kesmeden devam ediyor. Hafta başında İngiltere'ye giden Başkan Orman ve siyah-beyazlı yöneticiler, hem ilgilendikleri futbolcular hem de kulüpleriyle temaslarını sıklaştırdı. Beşiktaş'ın listesinin ilk sırasında Islam Slimani var. Skysports; Beşiktaş'ın Cezayirli forvet Slimani'yi satın alma opsiyonlu kiralamak için ekibiyle ikinci kez görüştüğünü ifade ederken; Leicester Teknik Direktörü Claude Puel de, "Sadece 2 forvet pozisyonu için elimizde 6 oyuncu mevcut, birileri gidebilir" diyerek Slimani'nin ayrılmasına yeşil ışık yaktı. Ancak haberde, tecrübeli oyuncunun ucuz fiyata takımdan gönderilmeyeceği de belirtildi.

    GÜNEŞ DE ONAYI VERDİ
    BaşkanFikret Orman'ın bizzat yaptığı görüşmelerde hedefteki diğer isimlerden biri de West Ham'ın yıldızı Javier Hernandez... ESPN kanalı, Başkan Orman'ın (Küçük bezelye) lakaplı Hernandez için kulübüyle görüştüğünü ve sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralamak istediğini duyurdu. Haberde, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de ilk tercihinin 29 yaşındaki Meksikalı santrfor olduğu duyuruldu. Diğer adaylardan biri de Danny Welbeck.. Ancak Arsenal, Sanchez'i ManU'ya sattığı için Welbeck'in satışına henüz onay vermedi.

    Hernandez bir adım önde - Mini yorum: Cem Altıparmak
    'yi; hava toplarında etkili, bitirici vuruşları iyi ve arkadaşlarına alan yaratma konusunda başarılı bir santrfor olarak tanımlayabiliriz. Ama bu özellikleriyle Negredo'dan fazlasını vaat etmiyor. Javier Hernandez ise ceza sahasına hapsolmayan, daha farklı bir oyuncu. Hareketli yapısıyla rakip savunmaları yıpratan nam-ı diğer 'Küçük Bezelye', bulduğunu atan ve en önemlisi pas oyununun içinde yer alabilen bir adam. Beşiktaş'ın oyun anlayışını göz önünde tutunca tercihim Meksikalı'dan yana.

    İslam Slimani kimdir?
    DOĞUM TARiHi: 18 HAZiRAN 1988
    DOĞUM YERi: CEZAYiR
    BOY: 1.88 / KiLO: 83
    POZiSYON: SANTRAFOR
    KULÜBÜ:
    FORMA NUMARASI: 19

    28 milyon pound karşılığında Sporting Lizbon'dan Leicester'a transfer olarak kulüp rekorunu kıran Slimanı; bu sezon 17 resmi maçta görev yaparken 5 gol attı, 2 de asist yaptı..

    Chicharito kimdir?
    DOĞUM TARiHi: 1 HAZiRAN 1988
    DOĞUM YERi: MEKSiKA
    BOY: 1.75 / KiLO: 71
    POZiSYON: SANTRAFOR
    KULÜBÜ: West Ham
    FORMA NUMARASI: 17

    Bu sezon başından West Ham'a transfer olan Meksikalı forvet, toplam 21 resmi maçta forma giydi. Piyasa değeri 18 milyon euro olan Chicharito, rakip fileleri 4 kez havalandırdı.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:08
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