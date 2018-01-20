Larin imzayı attı!
Yönetici Metin Albayrak, Orlando City’den gelen Kanadalı forvet Larin’in transferinde pürüz yaşanmadığını belirterek, “İmzayı attı, sorun yok” dedi
KALİTESİ TARTIŞILMAZ
Albayrak, Negredo'ya Çin'den 10 milyon euro üzerinde teklif geldiği iddiaları için de şu yorumu yaptı: "Negredo'ya resmi teklif gelmedi. Gelirse ve kulüp menfaatleri de uyarsa satarız. Ancak ne Çin'den ne de başka bir ülkeden bir teklif yok. Manchester City de oynamış, büyük takımlarda onamış. Geçmişine baktığımızda çok önemli işler yapmış, çok değerli bir futbolcu. İyi bir karakter iyi bir oyuncu, o nedenle hakkındaki olumsuz eleştirilere katılmıyorum."
HER OYUNCU GİDEBİLİR
Metin Albayrak, insanların artık 'Her futbolcu satılabilir' mantığına alışması gerektiğini belirterek, "Herkes bir oyuncuyu ömür boyu takımında görmek istiyor. Dünyada böyle bir şey yok. Zamanı ve teklif geldiğinde kulübün ve oyuncunun menfaati doğrultusunda oyuncular satılıyor. Tüm dünyada ve tüm kulüplerde bu böyledir. Biz de bu anlayışla şimdiye kadar yapmış olduğumuz tüm transferlerin satışı hepsi kulübün menfaati içindi" diye konuştu.
Larin, formayı giydi ancak lisansı çıkmadığı için idmana katılamıyor.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:56
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"Biz 3 ay için gelmiyoruz"
Toplam 2
Yorum
metinn arkadas 3 ayligina diyerek kimi kandiriyorsun gs gibi bir klup erken secim karari almis ise sonuna kadar gideceksin korkma bu kadar kimseden
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Fenerbahçe'den resmi açıklama
Toplam 4
Yorum
ibrahim bu şu demek ali koç sana güle güle:Gel de söyleme şimdi. Kimler kimlerle beraber...!
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Kupada eşleşmeler belli oldu
Toplam 53
Yorum
Sağlam seri başı oldukları için eşleşmemiş..
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