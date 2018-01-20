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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    imzayı attı!

    Larin imzayı attı!

    Yönetici Metin Albayrak, Orlando City’den gelen Kanadalı forvet ’in transferinde pürüz yaşanmadığını belirterek, “İmzayı attı, sorun yok” dedi

    Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, siyah-beyazlıların İstanbul'a getirterek sağlık kontrolünden geçirdiği Cyle 'in transferinde herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade etti. Albayrak, "Larin'in transferiyle ilgili pürüz yok. Onunla ilgili iddia edilen hukuksal tüm gelişmeleri arkadaşlarımız takip ediyor. İmzayı attı, bir problem yok. 22 yaşındaki genç futbolcunun takımımıza katkı sağlayacağına eminim" yorumunu yaptı.

    KALİTESİ TARTIŞILMAZ
    Albayrak, Negredo'ya Çin'den 10 milyon euro üzerinde teklif geldiği iddiaları için de şu yorumu yaptı: "Negredo'ya resmi teklif gelmedi. Gelirse ve kulüp menfaatleri de uyarsa satarız. Ancak ne Çin'den ne de başka bir ülkeden bir teklif yok. Manchester City de oynamış, büyük takımlarda onamış. Geçmişine baktığımızda çok önemli işler yapmış, çok değerli bir futbolcu. İyi bir karakter iyi bir oyuncu, o nedenle hakkındaki olumsuz eleştirilere katılmıyorum."

    HER OYUNCU GİDEBİLİR
    Metin Albayrak, insanların artık 'Her futbolcu satılabilir' mantığına alışması gerektiğini belirterek, "Herkes bir oyuncuyu ömür boyu takımında görmek istiyor. Dünyada böyle bir şey yok. Zamanı ve teklif geldiğinde kulübün ve oyuncunun menfaati doğrultusunda oyuncular satılıyor. Tüm dünyada ve tüm kulüplerde bu böyledir. Biz de bu anlayışla şimdiye kadar yapmış olduğumuz tüm transferlerin satışı hepsi kulübün menfaati içindi" diye konuştu.
    Larin, formayı giydi ancak lisansı çıkmadığı için idmana katılamıyor.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:56
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