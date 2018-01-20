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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    ile 44. randevuda

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> ile <a href="/index/antalyaspor?id=5d092022-b754-4160-9a67-8a730cff61e8" class="" rel="tag">Antalyaspor</a> 44. randevuda

    ile , yarın yapacakları maçla tarihinde 44. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de 'da yapılan ve 'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 43 lig karşılaşmasının 30'unu , 4'ünü kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.

    Siyah-beyazlıların attığı 92 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 34 gol kaydedebildi.

    Sezonun ilk yarısında 'da yapılan maçta 2-0 galip geldi.

    BEŞİKTAŞ, SON 27 MAÇTA SADECE 1 KEZ YENİLDİ
    Rakibiyle 'de yaptığı son 18 karşılaşmadan 15'ini kazanan , son 27 müsabakadan ise sadece birini yitirdi.

    'a 1997-1998 sezonunun ikinci yarısında, 3 Mayıs 1998'de 'da yapılan maçta 1-0 mağlup olan , daha sonra oynadığı 27 müsabakanın 21'ini kazandı, 5'inde berabere kaldı, sadece 2013-2014 sezonunun ilk yarısında 'daki randevuda 2-0 kaybetti.

    Rekabetteki son 6 maçı yitirmeyen , son 4 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

    ANTALYA'DAKİ MAÇLAR
    , 'daki maçlarda da rakibine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.

    Siyah-beyazlılar, 'da yaptıkları 21 lig maçının 12'sinde sahadan galip ayrıldı, 3 kez yenildi, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

    Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 46 kez havalandırdı, kalesinde ise 26 gol gördü.

    Geçen sezon 'daki müsabaka golsüz sona erdi.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:01
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