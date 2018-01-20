Beşiktaş ile Antalyaspor 44. randevuda
Beşiktaş ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 44. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 43 lig karşılaşmasının 30'unu Beşiktaş, 4'ünü Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.
Siyah-beyazlıların attığı 92 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 34 gol kaydedebildi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Beşiktaş 2-0 galip geldi.
BEŞİKTAŞ, SON 27 MAÇTA SADECE 1 KEZ YENİLDİ
Rakibiyle Süper Lig'de yaptığı son 18 karşılaşmadan 15'ini kazanan Beşiktaş, son 27 müsabakadan ise sadece birini yitirdi.
Antalyaspor'a 1997-1998 sezonunun ikinci yarısında, 3 Mayıs 1998'de İstanbul'da yapılan maçta 1-0 mağlup olan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 27 müsabakanın 21'ini kazandı, 5'inde berabere kaldı, sadece 2013-2014 sezonunun ilk yarısında Antalya'daki randevuda 2-0 kaybetti.
Rekabetteki son 6 maçı yitirmeyen Beşiktaş, son 4 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı.
ANTALYA'DAKİ MAÇLAR
Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda da rakibine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.
Siyah-beyazlılar, Antalya'da yaptıkları 21 lig maçının 12'sinde sahadan galip ayrıldı, 3 kez yenildi, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 46 kez havalandırdı, kalesinde ise 26 gol gördü.
Geçen sezon Antalya'daki müsabaka golsüz sona erdi.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:01
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Eskişehirspor'da moraller yerinde
Toplam 1
Yorum
mustii istanbula da 5 çekin. Mehmet ÖZCAN ı da ilk onbirde görürüz inşallah
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Halis Özkahya’nın ‘kartlarına’ dikkat
Toplam 1
Yorum
erkan k bilerek atanmış bu adam bjk düşmanı resmen
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Lestienne iddiası
Toplam 3
Yorum
suat trabzon İyi oyuncu ise biraz daha bekleyelimde başkası alsın. Biz sezon başlasın, kamp dönemi bitsin, iş işten geçsin öyle alalım.
Beşiktaş ile Antalyaspor 44. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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