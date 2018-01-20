Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır
Beşiktaş, Süper Lig’in 18. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, istasyon çalışması ve ısınma koşuları ile başladı.
Antrenman pas organizasyonları, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarının ardından tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, saat 16.00'da özel uçakla Antalya'ya gidecek ve kampa girecek.
Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:17
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Toplam 1
Yorum
AK Fenerbahçe'yi batıran sayın yöneticiler tarih sizi af etmeyecek. Bu ahlaksızın bütün parasını ödedi iseniz bu parayı cebinizden karşılayın.
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Yorum
konyalı siz tarafsız olmaya davet edıyorum niye konyada n bahsedılmıyor zaten belli oluyor trabzonun golunde yırtınan konya golunde üzülen
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Toplam 2
Yorum
asiruh git ve dön evlat bekliyor olacak seni ç@rşı
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