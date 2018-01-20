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    20 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    , maçına hazır

    Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır

    , ’in 18. haftasında yarın deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, istasyon çalışması ve ısınma koşuları ile başladı.

    Antrenman pas organizasyonları, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarının ardından tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.

    , saat 16.00'da özel uçakla Antalya'ya gidecek ve kampa girecek.

    Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:17
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