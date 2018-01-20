Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, istasyon çalışması ve ısınma koşuları ile başladı.

Antrenman pas organizasyonları, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarının ardından tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, saat 16.00'da özel uçakla Antalya'ya gidecek ve kampa girecek.

Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.