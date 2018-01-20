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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    'ın eski kulüp müdürü Ulusel'in cenazesi defnedildi

    Beşiktaş'ın eski kulüp müdürü Ulusel'in cenazesi defnedildi

    Vefat eden Kulübü'nün eski kulüp müdürü 'in cenazesi, toprağa verildi.

    Kulübün divan kurulu üyesi de olan Ulusel'in Sinan Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Kulübü Başkanı , ikinci başkan , genel sekreter , yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Mican, Berk Hacıgüzeller ve 'nin yanı sıra kulüp çalışanları, siyah-beyazlıların eski futbolcularından Ulvi Güveneroğlu, , Gökhan Keskin, Ali Gültiken ile ailesi katıldı.

    Beşiktaş camiasından çok sayıda ismin de yer aldığı cenaze namazının ardından Ulusel'in naaşı, Mezarlığı'na defnedildi.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:44
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