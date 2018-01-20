Beşiktaş'ın eski kulüp müdürü Ulusel'in cenazesi defnedildi

Kulübün divan kurulu üyesi de olan Ulusel'in Sinan Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, genel sekreter Ahmet Ürkmezgil, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Mican, Berk Hacıgüzeller ve Hakan Özköse'nin yanı sıra kulüp çalışanları, siyah-beyazlıların eski futbolcularından Ulvi Güveneroğlu, Metin Tekin, Gökhan Keskin, Ali Gültiken ile ailesi katıldı.

Beşiktaş camiasından çok sayıda ismin de yer aldığı cenaze namazının ardından Ulusel'in naaşı, Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi.