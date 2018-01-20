Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin doğum günü kutlandı
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin doğum günü kutlandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşına giren futbolcu için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde pasta kesildiği belirtildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcuların, Gökhan'ın yeni yaşını kutladığı ifade edildi.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:02
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