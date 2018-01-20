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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    'ta 'nin doğum günü kutlandı

    Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin doğum günü kutlandı

    Beşiktaşlı futbolcu 'nin doğum günü kutlandı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşına giren futbolcu için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde pasta kesildiği belirtildi.

    Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcuların, Gökhan'ın yeni yaşını kutladığı ifade edildi.



    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:02
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