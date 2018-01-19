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    19 Ocak 2018, Cuma
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    Forvet adaylarında son durum

    Forvet adaylarında son durum

    Leicester City'nin menajeri Puel'in son dönemde sıkça forma şansı verdiği Islam Slimani, Beşiktaş'ın öncelikli planları arasında yer alıyor ancak Cezayirli futbolcunun transferi için sadece 'kiralama' opsiyonu yeterli olmayabilir.

    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:05
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