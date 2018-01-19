Forvet adaylarında son durum
Leicester City'nin menajeri Puel'in son dönemde sıkça forma şansı verdiği Islam Slimani, Beşiktaş'ın öncelikli planları arasında yer alıyor ancak Cezayirli futbolcunun transferi için sadece 'kiralama' opsiyonu yeterli olmayabilir.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:05
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Trabzonspor’da sakatlık şoku
Toplam 2
Yorum
mustafa emuce sakat olsa ne olmasa ne zaten boş oyuncu
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Ertuğrul Sağlam, İran yolcusu
Toplam 8
Yorum
mamala44 bursaspor maçına 2 gün kalmış,kimseye haber vermeden gece İstanbul uçagı ile kaçan varmı? .önce insan ,adam olucaksın .
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G.Saray taraftarından Arda Turan hazırlığı!
Toplam 17
Yorum
NeDesemBİlemedim Gs istedi de mi gelmedi adam. Kendi teknik direktörleri istemiyor. Gelmişler trip atıyorlar.
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