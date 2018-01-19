Beşiktaş'a müjdeli haber
Beşiktaş'ta Hırvat stoper Domagoj Vida'nın lisansı çıktı.
Daha önce işlemleri yetişmediği için Osmanlıspor maçında forma giyemeyen Hırvat oyuncu Antalyaspor maçının Şenol Güneş'in şans vermesi halinde forma giyebilecek.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:16
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A Spor'da çeyrek ve yarı final şovu
Toplam 34
Yorum
alemin kralı Playof yok mu playof?
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Giresunspor Beşiktaş’ı istiyor
Toplam 5
Yorum
Saim Manisa teknik direktorude yenecegiz felan demisti :))
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Yıldırım kazanmak için çok çalışıyor!
Toplam 6
Yorum
demu34 Artık git utanma da kalmamış sende adayım Ali Koç açıklaması yapıp sonrada vazgeçip seçim çalışması yapman senin nasıl bir kişi olduğunu gös
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