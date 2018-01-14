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    14 Ocak 2018, Pazar
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    Hugill operasyonu

    Hugill operasyonu

    Eklipse Sport Radyosu, Championship takımlarından ’de forma giyen 25 yaşındaki forvet ’in yolunda olduğunu iddia etti

    BEŞİKTAŞ'ta forvet adaylarına bir yenisi daha eklendi. Eklipse Sport Radio'da yer alan habere göre bu isim .. Haberde, Championship takımı Port Vale'de oynayan ve Premier Lig'den 12 milyon sterlin'lik teklif aldığı iddia edilen 25 yaşındaki İngiliz'in Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi'ne koştuğu iddia edildi. 'Adeta yalvarıyor' Kariyeri boyunca hep alt liglerde kalan Hugill'in kendisine Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı veren Türk başkana (Fikret Orman) hayran olduğu ifade edilirken; Orman'ın, Hugill'e ilk kez üst düzey bir oyuncu olduğunu hatırlattığı belirtildi. Haberde ayrıca Hugill'in hocasına İstanbul'a gitmek için adeta yalvardığı iddia edildi.
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:51
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