Hugill operasyonu
Eklipse Sport Radyosu, Championship takımlarından Port Vale’de forma giyen 25 yaşındaki forvet Jordan Hugill’in Beşiktaş yolunda olduğunu iddia etti
BEŞİKTAŞ'ta forvet adaylarına bir yenisi daha eklendi. Eklipse Sport Radio'da yer alan habere göre bu isim Jordan Hugill.. Haberde, Championship takımı Port Vale'de oynayan ve Premier Lig'den 12 milyon sterlin'lik teklif aldığı iddia edilen 25 yaşındaki İngiliz'in Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi'ne koştuğu iddia edildi. 'Adeta yalvarıyor' Kariyeri boyunca hep alt liglerde kalan Hugill'in kendisine Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı veren Türk başkana (Fikret Orman) hayran olduğu ifade edilirken; Orman'ın, Hugill'e ilk kez üst düzey bir oyuncu olduğunu hatırlattığı belirtildi. Haberde ayrıca Hugill'in hocasına İstanbul'a gitmek için adeta yalvardığı iddia edildi.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Larin transferinde flaş gelişme! Orlando'dan yanıt
Toplam 5
Yorum
titi sonunda istediğim adam geldi
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Arda Turan İstanbul'da
Toplam 4
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imparator arda :))) fatih terim gs de diye gelmeyen arda adı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu nda maça çıkıcak nasıl fıkra ama. hayırlı olsun :) :) :) :) :)
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Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti
Toplam 3
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sami kaybetmedi, dagildi, Evertonun parasi cope gitti,
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