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    14 Ocak 2018, Pazar
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    farklı geçti

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> farklı geçti

    Büyükçekmece’yi konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini 78-65 devirerek üst üste 2. galibiyetine imza attı. ’ta 6 isim çift hanelere ulaşmayı başardı

    Tahincioğlu 'nin 15. haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi ağırlayan Beşiktaş Sompo Japan, 78-65'lik galibiyete uzandı. İlk periyotu 21-17 geride kapatan siyah- beyazlılar, devreyi 45-40 önde geçti. Final periyotuna 55-50 üstün giren ev sahibi, son periyotta ağırlığını koyru ve 78-65 kazandı. Eskişehir'den sonra Büyükçekmece'yi de deviren , ligdeki 11. galibiyetine imza attı. Kara Kartal'da Adam, Diebler, Strawberry, Palacios, Clark ve Kenan çift hanelerde sayı üretirken; Clark 16 sayının yanı sıra 10 ribaund alarak önemli katkı yaptı.
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:39
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