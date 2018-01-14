Beşiktaş farklı geçti
Büyükçekmece’yi konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini 78-65 devirerek üst üste 2. galibiyetine imza attı. Beşiktaş’ta 6 isim çift hanelere ulaşmayı başardı
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi ağırlayan Beşiktaş Sompo Japan, 78-65'lik galibiyete uzandı. İlk periyotu 21-17 geride kapatan siyah- beyazlılar, devreyi 45-40 önde geçti. Final periyotuna 55-50 üstün giren ev sahibi, son periyotta ağırlığını koyru ve 78-65 kazandı. Eskişehir'den sonra Büyükçekmece'yi de deviren Beşiktaş, ligdeki 11. galibiyetine imza attı. Kara Kartal'da Adam, Diebler, Strawberry, Palacios, Clark ve Kenan çift hanelerde sayı üretirken; Clark 16 sayının yanı sıra 10 ribaund alarak önemli katkı yaptı.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Larin transferinde flaş gelişme! Orlando'dan yanıt
Toplam 5
Yorum
titi sonunda istediğim adam geldi
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Arda Turan İstanbul'da
Toplam 4
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imparator arda :))) fatih terim gs de diye gelmeyen arda adı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu nda maça çıkıcak nasıl fıkra ama. hayırlı olsun :) :) :) :) :)
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Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti
Toplam 3
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sami kaybetmedi, dagildi, Evertonun parasi cope gitti,
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