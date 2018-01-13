Talisca için 10 milyon €

Beşiktaş sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan kiralık yıldızı Anderson Talisca için harekete geçti... Portekiz basınına göre Siyah- Beyazlılar, 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu olan Benfica'ya 10 milyon Euro'luk teklif sundu. Fakat Portekiz kulübünün bu rakamı çok az bulduğu ve teklifi hemen geri çevirdiği belirtildi.



GÜNEŞ&YÖNETİM KARARSIZ

Bu sezonki performansı tartışma konusu olan Brezilyalı yıldız için Beşiktaş'ın yeni bir teklif yapıp yapmayacağı merak konusu. Alınan bilgilere göre Şenol Güneş ve yönetim de bu konuda kararsızlık yaşıyor.

SEZON SONU BEKLENECEK

Başkan Fikret Orman'ın yeni bir adım atmak için sezon sonuna bekleme kararı aldığı da iddia ediliyor. Talizca'nın sezonun ikinci yarısında oynayacağı futbola göre Beşiktaş yönetimi yeni bir strateji belirleyecek.



YENİ SÖZLEŞME DE GELEBİLİR!

Portekiz basınına göre Benfica ve Talisca arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri de devam ediyor. Eğer Benfica, Sambacı'ya imza attırırsa 25 milyon Euro'nun altında bir rakamı kesinlikle kabul etmeyecek.