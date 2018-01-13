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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    için 10 milyon €

    Talisca için 10 milyon €

    Portekiz basını, ’nın tapusunu almak isteyen ’ın 10 milyon ’luk teklif yaptığını fakat ’nın “hayır” dediğini yazdı

    sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan kiralık yıldızı Anderson için harekete geçti... Portekiz basınına göre Siyah- Beyazlılar, 25 milyon 'luk satın alma opsiyonu olan 'ya 10 milyon Euro'luk teklif sundu. Fakat Portekiz kulübünün bu rakamı çok az bulduğu ve teklifi hemen geri çevirdiği belirtildi.

    GÜNEŞ&YÖNETİM KARARSIZ
    Bu sezonki performansı tartışma konusu olan Brezilyalı yıldız için Beşiktaş'ın yeni bir teklif yapıp yapmayacağı merak konusu. Alınan bilgilere göre ve yönetim de bu konuda kararsızlık yaşıyor.

    SEZON SONU BEKLENECEK
    Başkan 'ın yeni bir adım atmak için sezon sonuna bekleme kararı aldığı da iddia ediliyor. Talizca'nın sezonun ikinci yarısında oynayacağı futbola göre Beşiktaş yeni bir strateji belirleyecek.

    YENİ SÖZLEŞME DE GELEBİLİR!
    Portekiz basınına göre Benfica ve Talisca arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri de devam ediyor. Eğer Benfica, Sambacı'ya imza attırırsa 25 milyon Euro'nun altında bir rakamı kesinlikle kabul etmeyecek.

    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 08:50
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