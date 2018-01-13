Beşiktaş Cyle Larin'i KAP'a bildirdi
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Kanadalı golcü Cyle Larin, sağlık kontrolünden geçti. Öte yandan siyah-beyazlılar yeni transferi KAP'a bildirdi.
Cenk'in ayrılmasından sonra santrfor arayışlarını hızlandıran Siyah-beyazlı yönetim, ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Orlando City'de forma giyen Larin'i dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirdi. Kanadalı futbolcu, transfer görüşmelerinin büyük bir bölümünün tamamlanmasının ardından da bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.
BEŞİKTAŞ KAP'A BİLDİRDİ
Öte yandan siyah-beyazlılar Larin'le transfer görüşmelerinin başladığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
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