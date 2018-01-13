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    Beşiktaş Cyle Larin'i KAP'a bildirdi

    Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Kanadalı golcü Cyle Larin, sağlık kontrolünden geçti. Öte yandan siyah-beyazlılar yeni transferi KAP'a bildirdi.



    Cenk'in ayrılmasından sonra santrfor arayışlarını hızlandıran Siyah-beyazlı yönetim, ABD Futbol Ligi () ekiplerinden 'de forma giyen 'i dün akşam saatlerinde 'a getirdi. futbolcu, görüşmelerinin büyük bir bölümünün tamamlanmasının ardından da bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.

    BEŞİKTAŞ KAP'A BİLDİRDİ
    Öte yandan siyah-beyazlılar Larin'le transfer görüşmelerinin başladığını KAP'a bildirdi. 'tan yapılan açıklama şöyle:







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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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