Gameiro rüyası
Siyah-beyazlı yöneticiler, Diego Costa’nın geri dönüşü sonrası Atletico’da gözden çıkarılan Fransız golcü için önümüzdeki hafta Madrid’e gidecek
İsteyeni çok
Atletico Madrid'in sezon sonunda gönderme planları yaptığı Gameiro ile çok sayıda La Liga ekibinin ilgilendiği öğrenildi.
Oyun Stili
Kısa pas vermeyi sever. Adam geçmeyi sever. Pas yüzdesi düşük. Hava toplarında etkisiz. Bitiriciliği yüksek. (Sabah)
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 08:20
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İspanya’dan Gameiro iddiası geldi
Toplam 1
Yorum
besiktask At madridden alsak alsak ancak fernando torres'i alırız. Zaten var bitane elimizde patladi ptlayacak. En iyisi Ların- Babacar veya Kabananga
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Umutlar Ozan’da
Toplam 1
Yorum
adam olsaydın katarda kızlarla gezersin artık............))))
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Son Kartal Larin
Toplam 4
Yorum
Beşiktaş 1903 Başkan bununla beraber birde Junior Kabananga yıda alırsan süper olur.
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