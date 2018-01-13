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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    Gameiro rüyası

    Gameiro rüyası

    Siyah-beyazlı yöneticiler, ’nın geri dönüşü sonrası Atletico’da gözden çıkarılan Fransız golcü için önümüzdeki hafta Madrid’e gidecek

    22 yaşındaki Cyle Larin'in yanı sıra tecrübeli bir forveti kadrosuna katmanın hesaplarını yapan , Haziran 2016'da Sevilla'dan 30 milyon Euro bonservis bedeliyle 'e olan Kevin Gameiro'yu gözüne kestirdi. Siyah-beyazlı yöneticilerin, önümüzdeki hafta 30 yaşındaki Fransız yıldız için 'ya giderek Atletico Madrid'in yetkilileri ile masaya oturacağı öğrenildi. Gameiro, 'nın geri dönüşü sonrası Atletico'da dördüncü forvet konumuna düştü. 4-4-2 dizilişiyle sahaya çıkan Madrid ekibinde Diego Costa ve Antoine Griezmann'ın yeri garanti. Teknik direktör Diego Simeone, bu iki ismin alternatifi olarak ise 'i düşünüyor. Beşiktaş, İspanyol ekibinde forma şansı iyice azalan Gameiro'yukiralama formülüyle transfer etmenin hesaplarını yapıyor.

    İsteyeni çok
    Atletico Madrid'in sezon sonunda gönderme planları yaptığı Gameiro ile çok sayıda ekibinin ilgilendiği öğrenildi.

    Oyun Stili
    Kısa pas vermeyi sever. Adam geçmeyi sever. Pas yüzdesi düşük. Hava toplarında etkisiz. Bitiriciliği yüksek. (Sabah)
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 08:20
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